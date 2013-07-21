За нападение на мэра львовянину грозит пять лет тюрьмы

Милиция за двойное нападение на городского голову Львова Андрея Садового задержала 32-летнего местного жителя, которого могут приговорить к пяти годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связях с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, с соответствующим заявлением о нападении в милицию обратился сам Садовый.

В заявлении мэр сообщил, что 20 июля около 18.00 на площади Рынок неизвестный нанес ему телесные повреждения.

«Мужчина в возрасте 35-40 лет спортивного телосложения подбежал к мэру и нанес ему удар в лицо», - говорится в сообщении.

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Как сообщают правоохранители, в тот же день на площади Рынок около 22.30 мужчина снова подбежал к мэру Львова и ударил его в спину. На этот раз сотрудники уголовного розыска Львовского городского управления милиции задержали нападавшего. Им оказался 32-летний львовянин.

Сначала уголовное производство было открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Однако впоследствии, как сообщают в милиции, производство было переквалифицировано по признакам преступления, предусмотренного ст. 350 ч. 2 УК Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему общественный долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью, а также совершение таких действий в отношении их близких - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).

Все обстоятельства происшествия выясняются.