Совершено нападение на мэра Львова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Оба нападения произошли вчера, 20 июля, на площади Рынок, когда городской голова выходил из Ратуши.

Первый инцидент произошел около 18.00. «Неизвестный молодчик спортивного телосложения нанес целенаправленный удар в лицо. Благодаря удачной реакции, удар не нанес значительного вреда. Правоохранители проводят следственные действия относительно инцидента. Случай произошел, когда городской голова проходил по площади Рынок», говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе заметили, что городской голова Львова не пользуется личной охраной.

В комментарии УНИАН Садовый отметил, что «продолжает работать согласно своему графику. Инцидент расследуют правоохранители».

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Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области Светлана Добровольская, в Галицкий райотдел милиции Львова с заявлением обратился городской голова Львова Андрей Садовый, сообщивший, что 20 июля около 18.00 на площади Рынок его ударил в лицо неизвестный мужчина, который после этого скрылся. При этом нападающий не угрожал и ничего не высказывал в адрес городского головы Львова.

В тот же день, 20 июля, около 22.30, произошло повторное нападение на Садового.

По информации пресс-службы Львовского городского совета, «как и первое нападение в 18.00, повторный инцидент произошел на площади Рынок, когда мэр Львова выходил из Ратуши».

«Неизвестный набросился на Андрея Садового со спины. В этот раз нападающего задержали правоохранители в штатском, которые в это время находились на площади Рынок», - информирует пресс-служба.

Проводится расследование.