Cуд отпустил Навального под подписку о невыезде

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение сегодня в Кирове огласил суд.

Судья, отметил, что суд первой инстанции не учел, что Навальный 17 июля был зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы, а заключение под стражей ставит его в невыгодное положение по сравнению с другими кандидатами.

После этого осужденные были освобождены в зале суда.

Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова 18 июля приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес». Навальный был взят под стражу в зале суда.

Позже представитель прокуратуры подал апелляцию на арест Навального и Офицерова в зале суда. Сторона обвинения считает, что решение об аресте было незаконно в связи с тем, что обвинительный приговор суда в отношении Навального и Офицерова не вступил в законную силу.