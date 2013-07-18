Избирком: Навальный может бороться за мэрство под подпиской о невыезде
Навальный, дав подписку о невыезде, может продолжить борьбу за пост мэра Москвы, - объясняет избирком.
Российский оппозиционер Алексей Навальный сможет продолжить борьбу за пост мэра Москвы, даже находясь под подпиской о невыезде, сообщил РИА «Новости» в суде представитель Мосгоризбиркома.
Ленинский суд Кирова 18 июля приговорил к пяти годам лишения свободы оппозиционера, кандидата в мэры Москвы Навального, признав его виновным в хищении имущества предприятия "Кировлес", Навальный взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
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Собеседник агентства добавил, что у Мосгоризбиркома есть только два основания аннулировать заявление кандидата в мэры: приговор, который уже вступил в законную силу, или заявление кандидата.
"Не имеет право участвовать в выборах только тот кандидат, который уже осужден. Подписка или нет - это роли не играет", - сказал собеседник агентства.
Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 8 сентября.