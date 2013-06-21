Главное за день: обзор топ-новостей

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В ЕНП обсудили возможность ухода Украины в "сферу России"

Лидеры Европейской народной партии (ЕНП) отмечают несовместимость для Украины создания зоны свободной торговли с ЕС и получения членства в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

Глава МИД Германии напомнил о возможности лечить Тимошенко у них

Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле заявляет, что предложение Германии относительно лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Германии остается в силе.

Члены правительства пришли на заседание Рады без Азарова

Члены правительства пришли на заседание парламента без премьер-министра Украины Николая Азарова.

Яценюк и Кличко провели «очень откровенную и четкую беседу» с Вестервелле

Яценюк надеется, что глава МИД Германии обсудит с Президентом Украины вопрос лечения Тимошенко в ФРГ.

Беспорядки в Бразилии могут сорвать Кубок конфедераций (фото)

Кубок конфедераций по футболу может быть приостановлен из-за беспорядков в Бразилии, вызванных акциями протеста.

Рыбак извинился перед министрами за поведение депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак извинился перед членами Кабинета министров за поведение некоторых народных депутатов во время Часа вопросов к правительству.

Эксперт: Украина провалила переговоры с Азербайджаном

Заявление об отсутствии заинтересованности Азербайджана в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) свидетельствует о провале переговоров по этому вопросу.

К Тимошенко прибыли немецкие врачи

В Харьков к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци», прибыли ее врачи из берлинской клиники «Шарите».

В ФРГ видят связь между визитами Вестервелле в Киев и Меркель - в Москву

Если украинская сторона все-таки решит пойти навстречу ЕС и выпустить Юлию Тимошенко на лечение в Германию, то в ЕС это воспримут как акт доброй воли.

Рыбак обжаловал решение суда об изъятии удостоверений Балоги и Домбровского

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обжаловал решение суда, которое обязывает его изъять удостоверения народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.

Вестервелле поговорил с Януковичем о Тимошенко

Вестервелле заявил Януковичу о готовности Германии принять на лечение Тимошенко.

Кравчук: Закон о референдуме принят с нарушением Конституции

Председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук считает, что закон о всеукраинском референдуме был принят с нарушением XIII раздела Конституции Украины.

Конфликт в ВСК: регионалы и коммунисты не видят доказательств избиения Сницарчук

Представители ВСК по событиям 18 мая от Партии регионов и КПУ считают заангажированным отчет комиссии и заявляют об отсутствии доказательств избиения журналистки Сницарчук. В то же время представители оппозиции в ВСК по событиям 18 мая настаивают на объективности своего предварительного отчета.

Кравчук понимает Януковича: Я бы тоже не пошел на растерзание

Кравчук считает, что Президент должен выступать в парламенте, когда там будет уважение к главе государства.

Адвокат избитых журналистов считает, что Титушко должен сесть на 4 года

Адвокат избитых журналистов Соделя и Сницарчук считает, что Титушко должен понести за свои действия максимальное наказание - 4 года заключения