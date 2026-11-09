Путин ещё не готов к соглашению: Стере рассказал, чего ожидать от переговоров в Абу-Даби

Стороны обсудят вопросы безопасности на море, энергетику и прекращение боевых действий на фронте.

Если бы Путин хотел мира, он не начинал бы войну в Украине или же остановил бы ее за эти пять лет на фоне деградации собственного государства. Такое мнение в интервью Politico высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В то же время Стере подчеркнул, что сам факт того, что Путин "берет трубку", сигнализирует о его готовности сесть за стол переговоров. Несмотря на это, по мнению премьера, пока он не видит признаков того, что Путин уже готов к соглашению с Украиной. Стере также ставит под сомнение оптимистичные прогнозы президента США Дональда Трампа о том, что "большое и прекрасное" мирное соглашение уже близко к подписанию.

"Абу-Даби – это трамплин, и одним из результатов этого должно стать дальнейшее продолжение переговоров в достаточно быстром темпе", – заявил Стере.

Видео дня

Он добавил, что на встрече в Абу-Даби Россия, США и Украина планируют обсудить прекращение огня в Черном море для безопасной перевозки зерна. А также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, замораживание линии фронта и меры по укреплению доверия, в частности обмен пленными. Отдельно, по словам Стере, будет вестись работа и над гарантиями безопасности.

Издание отмечает, что норвежский лидер за последнее время предпринял сразу несколько шагов, пытаясь наладить диалог с РФ. В частности, в прошлом месяце он вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом провел встречу с Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом. Эта встреча подготовила почву для переговоров в Абу-Даби. Впоследствии Стере и Стубб провели телефонный разговор с Путиным, за что подверглись критике со стороны партнеров. В частности, Дания и Латвия заявили, что Европа должна и впредь держать кремлевского диктатора в изоляции, на что Стере ответил:

"Давайте признаем это. Он не изолирован. Единственный голос, который доходит до Москвы, исходит из Вашингтона. Жить месяц за месяцем... думать, что эта война закончится тем, что Европа не будет разговаривать с Москвой, я думаю, это иллюзия... Мы считаем, что до Путина должны дойти европейские голоса, которые объяснят, почему и как мы поддерживаем Украину".

Мирные переговоры: что известно

Ранее стало известно, что к трехсторонним переговорам с участием Украины, РФ и США в Абу-Даби присоединятся и европейские лидеры. В частности, о своём участии в этой встрече уже заявила Франция.

Между тем государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что одной из ключевых тем встречи в Абу-Даби станет вопрос гарантий безопасности для Украины, а также послевоенная система безопасности всего европейского континента.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного соглашения с РФ государственная граница Украины может измениться. Также Трамп в очередной раз заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой будет заключено уже в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: