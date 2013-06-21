Яценюк и Кличко провели «очень откровенную и четкую беседу» с Вестервелле

Руководитель фракции партии «Батькивщина» Арсений Яценюк надеется, что во время встречи Федерального министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле с Президентом Украины Виктором Януковичем будет обсуждаться вопрос лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал журналистам после встречи с Вестервелле, в которой также принял участие лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

По теме: Глава МИД Германии напомнил о возможности лечить Тимошенко у них

Лидер фракции «Батькивщина» сообщил, что обратился к Вестервелле с просьбой предоставить возможность Тимошенко получить медицинскую помощь за пределами Украины.

«Надеюсь, что этот вопрос он поднимет на встрече с Президентом Украины так же, как я поднимал этот вопрос на встрече с Виктором Януковичем два дня назад», - сказал Яценюк.

«Мы должны в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации, а Юлия Тимошенко - получить свободу. И первый шаг к свободе - это предоставление возможности получить медицинскую помощь в Германии”, - сказал Яценюк.

Он сообщил, что основным вопросом во время встречи с Вестервелле был вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Вильнюсе.

“Мы, как оппозиция, выступаем категорически за то, чтобы Украина стала частью европейской семьи. Но для этого украинское правительство должно выполнить три условия, одно из которых - освобождение Тимошенко”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что лидеры оппозиции провели “очень откровенную и четкую беседу” с Вестервелле, и “понятно, что позиция европейских партнеров заключается в том, что все три условия должны быть выполнены, в том числе и условие, которое касается Тимошенко.

В свою очередь, лидер партии “УДАР” Виталий Кличко сообщил, что в ходе встречи с Вестервелле обсуждались ситуация в Украине, в частности, в Верховной Раде, а также “внешних векторов”.

“Я надеюсь, что информация, которая была предоставлена представителями оппозиции, будет полезной для того, чтобы иметь объективную информацию о ситуации в парламенте и внутренней ситуации в Украине”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле заявил, что предложение Германии относительно лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Германии остается в силе.

Он отметил, что с точки зрения Германии, Тимошенко имеет полное право на честный судебный процесс и на надлежащее лечение. «Я хотел бы подчеркнуть, что очень важно, чтобы выборочное правосудие не применялось в таком объединении ценностей, как Европа, и этого не должно быть ни в Украине, ни в Европе. Прекращение этого выборочного правосудия имеет символичный характер», - отметил Вестервелле.