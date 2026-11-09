Курс доллара в банках и обменниках: валюта стремительно дешевеет

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,26 грн, а евро – 50,54 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 ноября, снизился на 5 копеек и составляет 45,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,26 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 51,64 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,54 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,33 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,05 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,85 грн/евро, а курс продажи – 51,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 39 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в Украине до 15 ноября будет находиться в пределах 45–45,7 гривни на межбанковском рынке и 45–45,7 гривни на наличном рынке.

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