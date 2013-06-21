Коммунистов и регионалов обвиняют в нежелании расследовать события 18 мая

Народные депутаты от оппозиции, которые входят в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов избиения журналистов во время акций 18 мая, настаивают на том, что их предварительный отчет является объективным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты заявили на брифинге в парламенте.

“Он абсолютно объективный, никакого отношения к политизации, как это заявили члены нашей комиссии (от Партии регионов и КПУ - УНИАН), он не имеет. И потому вся информация, которая там представлена, она представлена в силу тех фактов, которые мы собрали во время проведения расследование”, - сказал председатель ВСК, народный депутат от “Батькивщины” Виталий Ярема.

Кроме того, он добавил, что ВСК будет продолжать работать, ведь срок ее полномочий - 6 месяцев.

“То, что сегодня не вынесли этот вопрос на заседание Верховной Рады, - это не является основанием для прекращения деятельности комиссии”, - заметил депутат.

В то же время народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко отметил, что представители КПУ и ПР с первого заседания ВСК “искали повод для того, чтобы покинуть комиссию, и не работать в ней”.

“С самого начала они пытались помешать объективному рассмотрению фактов”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, представители Временной следственной комиссии парламента, которая занимается расследованием фактом избиения журналистов во время митингов 18 мая в Киеве, от КПУ и Партии регионов заявили, что считают заангажированным предварительный отчет комиссии.

Справка УНИАН. 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили защитить их.

Кроме того, лидера движения «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу и еще трех активистов 18 мая задержали на Софийской площади бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые затеяли драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева отпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 грн.

В ВР была создана ВСК по расследованию этих событий.

Председатель ВСК Ярема 4 июня сообщил, что комиссия планирует обнародовать свой промежуточный отчет 21 июня.