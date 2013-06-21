К Тимошенко прибыли немецкие врачи

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Они только прилетели. Айнхойпль (председатель правления «Шарите» - УНИАН) точно, но с кем. Скорее всего, с Райсхауэр», - сказал Власенко.

«Они не смогли прилететь вчера, они смогли прилететь сегодня. Я думал, что это произойдет в начале следующей недели, но они нашли возможность прибыть сегодня, за что мы им очень благодарны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не встает.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов из РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.