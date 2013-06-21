В ЕНП обсудили возможность ухода Украины в "сферу России"

Как сообщил УНИАН заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря телефону из Вены, об этом шла речь на чрезвычайном саммите ЕНП, который состоялся в столице Австрии.

Он отметил, что вопрос торговых отношений был поднят в контексте последнего саммита "большой восьмерки", в документе, по итогам которого, говорилось о поддержке экономической интеграции России с другими странами в регионе на принципах Всемирной торговой организации (ВТО).

"Эта часть обсуждалась с точки зрения возможных интерпретаций, не означает ли такая формула, что Соединенные Штаты и ЕС фактически махнули рукой на Украину и примирились политически с тем, что она будет в сфере экономической интеграции с Россией", - отметил Г.Немыря.

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По его словам, во время обсуждения этого вопроса стало понятно, что таким образом лидеры ЕС и США поддержали ситуацию, которая существует в регионе с акцентом на то, что евроинтеграционные объединение лучше делать по принципам ВТО.

"Было также подчеркнуто несовместимость зоны свободной торговли с участием в Таможенном союзе или Евразийском экономическом союзе", - отметил Г.Немыря.