В ЕНП обсудили возможность ухода Украины в "сферу России"
Лидеры Европейской народной партии (ЕНП) отмечают несовместимость для Украины создания зоны свободной торговли с ЕС и получения членства в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.
Как сообщил УНИАН заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря телефону из Вены, об этом шла речь на чрезвычайном саммите ЕНП, который состоялся в столице Австрии.
Он отметил, что вопрос торговых отношений был поднят в контексте последнего саммита "большой восьмерки", в документе, по итогам которого, говорилось о поддержке экономической интеграции России с другими странами в регионе на принципах Всемирной торговой организации (ВТО).
"Эта часть обсуждалась с точки зрения возможных интерпретаций, не означает ли такая формула, что Соединенные Штаты и ЕС фактически махнули рукой на Украину и примирились политически с тем, что она будет в сфере экономической интеграции с Россией", - отметил Г.Немыря.
По теме: Немыря призвал ЕНП требовать свободы для Тимошенко до подписания ассоциации
По его словам, во время обсуждения этого вопроса стало понятно, что таким образом лидеры ЕС и США поддержали ситуацию, которая существует в регионе с акцентом на то, что евроинтеграционные объединение лучше делать по принципам ВТО.
"Было также подчеркнуто несовместимость зоны свободной торговли с участием в Таможенном союзе или Евразийском экономическом союзе", - отметил Г.Немыря.