Конфликт в ВСК: регионалы и коммунисты не видят доказательств избиения Сницарчук

Представители Временной следственной комиссии парламента, которая занимается расследованием фактом избиения журналистов во время митингов 18 мая в Киеве, от КПУ и Партии регионов считают заангажированным предварительный отчет комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на брифинге в парламенте.

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Как отметил народный депутат от ПР Андрей Пинчук, на последнем заседании ВСК было договорено, что они обратятся к председателю ВР Владимиру Рыбаку с просьбой перенести временный отчет ВСК на неделю.

Однако за час до заседания они получили проект предварительного отчета, который “не отвечает действительности и был политически заангажирован”.

В свою очередь депутат от ПР Елена Бондаренко отметила, что предварительный отчет составлен на основе “политических взглядов, политических оценок, заведомо провокационных и недостоверных, той политической силы, которую представляет председатель ВСК Виталий Ярема” (Ярема – член фракции «Батькивщина»).

По ее мнению, такой отчет - это попытка “отмыть” политических союзников, виновных в беспорядках во время событий 18 мая. “А именно - партию “Свобода”, которая была причастна ко многим конфликтам, которые возникли во время митингов”, - сказала Бондаренко. В то же время, по ее словам, в отчете не указаны, в частности, участники беспорядков, и с чего они начались, а также нет ничего о судьбе тех людей, которые находились в БРДМ.

“В отчете также не было указано, что участники с одной стороны, а именно - молодые бойцы со стороны спортсменов, также принимали участие в охране субботнего съезда партии “Батькивщина”, - сказала депутат и добавила, что они представляли эти данные ВСК, но в отчете их нет.

В то же время депутат от ПР Ирина Горина прибавила, что с 2 по 5 июля ВСК вновь соберется для составления отчета, который «будет отвечать действительности».

Кроме того, народный депутат от КПУ Александр Зубчевский отметил, что сейчас, по данным, предоставленными ВСК милицией, доказательств факта избиения журналистки Ольги Сницарчук нет. “Кроме ее собственного заявления и заявления ее мужа”, - сказал представитель ПР.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

Кроме того, лидера движения «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу и еще трех активистов 18 мая задержали на Софийской площади бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (кличка - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 гривен.

В ВР была создана ВСК для расследования этих событий.

Председатель ВСК Виталий Ярема 4 июня сообщил, что ВСК Верховной Рады Украины по расследованию фактов нападения на журналистов во время массовой акции в Киеве 18 мая планирует обнародовать свой промежуточный отчет 21 июня.

В то же время 19 июня журналистка «5 канала» Сницарчук, которую избили во время митингов в Киеве 18 мая, написала в Facebook, что сомневается в целесообразности посещений заседаний ВСК по расследованию инцидента.

"Из высказываний "регионалки", которая входит в Комитет по вопросам свободы слова и в ВСК по расследованию инцидента 18 мая, я поняла, что ей ментально более близки судимые люди, чем журналисты ("Румын" - условно судимый, один из его сторонников - трижды судимый). Я в любом случае не претендую на ментальную близость с этой госпожой. Но слушать "в живую" на заседаниях ВСК ее сентенции - у меня не хватает времени и вдохновения", - написала Сницарчук.

"Я не знаю, как поступить с посещениями ВСК. С одной стороны, за создание такой комиссии выступали неплохие люди. А с другой - ни одна ВСК в Раде, если я не ошибаюсь, не может похвастаться какими-то адекватными и в самом деле важными выводами. Наконец, большинство времени конкретно в этой ВСК посвящают вопросу БРДМ, который я, к счастью, в тот день не видела, только потом - в видеозаписях. А то бы - убеждена - мне бы приписали и этот броневичек. Почему убеждена? Потому что ознакомлена с материалами дела. Среди 200 свидетельств милиционеров «под копирку» - нашелся один исключительный, который показал, что именно я ... расшатывала! ... БРДМ! и еще ... просила! ... милиционеров! .. избить! .. меня. Я еще не отошла от осознания, что могу одной левой разбрасывать несколько боксеров, а, оказывается, уже кто-то «видел», как «раскачиваю» боевую махину, приглашая милицию к бою», - возмущается Сницарчук.

"Принимать участие в этом всем маразме и апогее бреда - не имею никакого желания", - отметила журналистка.