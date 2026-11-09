ЕС применит чрезвычайный механизм помощи в связи со сложной ситуацией в энергетике Украины, – Зеленский

В частности, Украина должна оперативно получить средства на самые неотложные нужды.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских ударов многие области и города Украины оказались в чрезвычайной ситуации. Европейский Союз применит специальный механизм для оказания срочной помощи. Об этом глава государства сообщил в Telegram после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил Зеленский, сейчас во многих украинских городах и общинах сложилась очень сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла из-за российских ударов. В частности, сложнее всего – в Киеве, в Днепровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.

"Рассказал Урсуле о проблемах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим", – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, они обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме, а также вопросы евроинтеграции.

Атаки на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, российские захватчики продолжают непрерывно наносить массированные удары по Украине. В ночь на 7 ноября оккупанты запустили 36 баллистических ракет, причем все – по Киеву и области.

В Киеве ежедневно отключают свет на многочасовые сроки. Часто применяются аварийные отключения.

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