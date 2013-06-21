Кравчук понимает Януковича: Я бы тоже не пошел на растерзание

Бывший Президент Украины, председатель Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук поддерживает то, что действующий Президент Украины Виктор Янукович не пришел с ежегодным посланием в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал сегодня на брифинге.

Кравчук отметил, что также передал бы послание депутатам в печатном виде.

“Я также передал бы, если они не дают говорить. Что, Президент должен идти на привселюдное осмеивание, потому что кому-то так хочется? Выслушивать нецензурные выражения, непарламентские высказывания. Его же избирал не парламент, а народ. И парламент должен уважать, хотя бы протокольно, Президента”, - сказал Кравчук.

Он также отметил, что если в парламенте будет уважение к главе государства, то тогда он придет в парламент, и будет там выступать.

“Когда будет такое уважение, тогда Президент придет в парламент и будет выступать. А сейчас я бы тоже не пришел на растерзание”, - сказал Кравчук.

Он также отметил, что сегодня оппозиция действует так, что нельзя понять, вместе они или отдельно.

“Когда нужно свалить власть, они вместе, а когда нужно кого-то рекомендовать к власти или избрать, они вместе не будут. И это было все годы, сколько я помню украинскую оппозицию”, - сказал он.