Беспорядки в Бразилии могут сорвать Кубок конфедераций (фото)

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ, одна из участвующих в турнире сборных рассматривает возможность срочного выезда из страны в целях безопасности. По некоторым данным, этой командой является Италия.

Накануне протестные демонстрации в бразильском городе Салвадор, где состоялся матч розыгрыша Кубка конфедераций по футболу между сборными Нигерии и Уругвая (2:1), переросли в беспорядки. По поступившей информации, демонстранты попытались пройти к стадиону, но были остановлены спецподразделениями полиции. Кроме того, группа хулиганов забросала камнями два микроавтобуса, обслуживавших Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Участники беспорядков также попытались проникнуть в отель, где разместились сотрудники ФИФА, но были остановлены полицией.

Протестующие в большинстве своем были настроены мирно, однако отдельные группы радикально настроенной молодежи спровоцировали насилие. Одно из требований манифестантов состоит в том, чтобы сократить государственные расходы на подготовку в стране крупных турниров ФИФА и направить данные средства на нужды здравоохранения и образования.

Однако ФИФА не намерена приостанавливать турнир. "Мы доверяем бразильским властям и уверены, что все проблемы будут решены", - заверила представительница организации Делия Фишер.