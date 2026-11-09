Киев парализовали пробки: передвигаться по городу стало значительно дороже

Из-за ограничений на проезд по мосту водители массово ищут альтернативные маршруты, а цены на такси между берегами Днепра превысили 1000 гривень.

Утром 9 ноября в Киеве образовались огромные пробки – движение по Северному мосту парализовано, так как работает только одна полоса. Водители простаивают в пробках, а люди вынуждены переходить мост пешком, сообщает ТСН.

"Через Северный – нереально. Всех, кто там намертво застрял в пробках, полиция перенаправляет на новый мост, на который соответственно едут с четырех сторон – с Левобережки, Троещины, Воскресенки и с Северного моста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Северный мост "стоит в пробке", из-за чего по нему не может проехать ни "скорая", ни полиция. На мосту утром работает только одна полоса движения, которой пытаются воспользоваться все. Людям приходится преодолевать мост пешком.

Видео дня

Кроме того, по данным из соцсетей, в столице образовалась пробка от Дарницкой площади в направлении правого берега.

На фоне транспортного коллапса в столице существенно подорожали услуги такси. Стоимость поездки между левым и правым берегами Днепра местами превышает 1000 гривень, а дорога может занимать около часа.

Движение по мостам Киева – главные новости

7 ноября российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Северному мосту в Киеве. Уже 8 ноября стало известно, что движение по Северному мосту в Киеве сегодня частично возобновляется. Автобусы также будут курсировать по мосту.

С 9 ноября в столице должны были ввести резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. Это решение было принято из-за дополнительных угроз безопасности.

Президент Владимир Зеленский поручил также правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

30 октября министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что в Украине в ближайшее время построят 21 альтернативную мостовую переправу через реки. В столице первые мосты должны заработать в начале следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: