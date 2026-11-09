Нефть стремительно дешевеет после заявлений Трампа по поводу Ирана

На нефтяном рынке может возникнуть избыток предложения.

Цены на нефть в понедельник, 9 ноября, снизились после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил вероятность новых ударов по Ирану. В то же время атаки на суда вблизи Ормузского пролива продолжают усиливать опасения относительно перебоев с поставками.

Как пишет Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,5% – до 96,91 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1% – до 89,85 доллара за баррель. На прошлой неделе Brent потеряла 16% стоимости – это стало самым резким недельным падением с начала пандемии COVID-19.

"Похоже, нефтяной рынок закладывает в цены относительно оптимистичный сценарий деэскалации, хотя всеобъемлющего соглашения между Вашингтоном и Тегераном до сих пор не достигнуто", – отметила основательница исследовательской компании SS WealthStreet Суганда Сачдева.

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По её словам, пока не будет достигнут значимый дипломатический прорыв и не возобновится стабильное судоходство через Ормузский пролив, цены на нефть будут сохранять премию за геополитические риски. Ближайшим уровнем поддержки для Brent она считает 93 доллара за баррель.

8 ноября Трамп заявил, что вряд ли отдаст приказ о новых ударах по Ирану, если переговоры о завершении конфликта будут продолжаться. В то же время обе страны сообщили об атаках на суда в Ормузском проливе или вблизи него.

После прошедших на прошлой неделе промежуточных выборов в Конгресс США Трамп намекал на возможное возобновление ударов по Ирану, однако признаков масштабной американской военной операции пока нет. Иран, со своей стороны, заявил, что ответит ударами по американским и израильским целям.

Главный аналитик KCM Trade Тим Вотерер назвал заявления Трампа "более сдержанными", однако отметил, что рынок до сих пор ожидает прояснения: привели ли промежуточные выборы к устойчивому изменению подхода американского президента к конфликту или речь идет лишь об очередном временном изменении риторики.

В то же время на нефтяном рынке вновь может возникнуть избыток предложения. По оценкам JPMorgan, возобновление поставок нефти с Ближнего Востока, увеличение добычи в других странах и слабый спрос привели к тому, что мировое предложение превысило потребление.

В отчете, опубликованном 6 ноября, банк оценил избыток нефти в сентябре в 1,1 млн баррелей в сутки. В октябре он, по прогнозу, вырос до 1,4 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть – последние новости

5 ноября мировые цены на нефть выросли более чем на 2 доллара после падения накануне. В то же время инвесторы оценивали, изменит ли поражение республиканцев на промежуточных выборах позицию президента США Дональда Трампа в отношении войны с Ираном.

2 ноября стоимость нефти снизилась более чем на 3% после того, как иранские и катарские чиновники провели третий день подряд переговоров по достижению соглашения о прекращении американо-израильской войны против Ирана. Однако уже 3 ноября цены на нефть выросли почти на 2 доллара после того, как США нанесли удар по иранскому острову Кешм.

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