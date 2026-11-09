Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': курс валют на 9 ноября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 ноября, снизился на 4 копейки и составляет 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,35 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4595 гривенб. 100 евро обойдутся в 5150 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 9 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 39 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,26 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 51,64 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,54 гривни за евро.

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