Кравчук: Закон о референдуме принят с нарушением Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня перед началом заседания Конституционной ассамблеи.

Кравчук напомнил, что есть заключение Венецианской комиссии по этому вопросу, и она сделала свои замечания.

“Это значит, что нужно доработать закон о всеукраинском референдуме, чтобы он соответствовал действующей Конституции. Такова позиция и Конституционной ассамблеи, и Венецианской комиссии”, - сказал Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня 2013 года Венецианская комиссия оценила закон Украины о всеукраинском референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреса Геркеля.

В частности, ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.

Кроме того, Комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью соответствует международным стандартам в части вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.

Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.

Напомним, Закон Украины "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года.

В частности, законом предусматривается, что предметом референдума могут быть вопросы об: одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); изменении территории Украины (ратификационный референдум); принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); любой вопрос, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум). Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции Украины и порядок внесения изменений в Конституцию не соответствует конституционным положениям.

В частности, Раздел XIII Конституции Украины определяет порядок внесения изменений в Основной Закон. Так, статьей 154 этого раздела Конституции определяется, что «законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть подан в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины»; в статье 155 отмечается: «Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, кроме раздела I "Общие принципы", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины", предварительно одобренный большинством конституционного состава Верховной Рады Украины, считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины за него проголосовало не менее двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины»; статья 156 Конституции определяет, что «законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие принципы", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" подается в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем двумя третями конституционного состава Верховной Рады Украины и, при условии его принятия не менее чем двумя третями конституционного состава Верховной Рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом, который назначается Президентом Украины. Повторное представление законопроекта о внесении изменений в разделы I, III и XIII этой Конституции по одному и тому же вопросу возможно лишь в Верховную Раду Украины следующего созыва».