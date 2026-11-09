Оккупанты обманывают Путина ШИ-роликами 'побед' на фронте, - FT

Российские военные публикуют видео с нереалистичными изображениями солдат и флагов, чтобы убедить командование в успехах на фронте.

Российские военные начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных видео, которые должны демонстрировать якобы успешное продвижение армии РФ на фронте. Такие материалы распространяют даже Министерство обороны России и государственные СМИ. Поддельные кадры помогают Кремлю создавать иллюзию неизбежной победы, а российское командование может вводить в заблуждение даже Владимира Путина, пишет Financial Times.

В середине октября российские военные командиры доложили Путину о якобы захвате Доброполья. После этого Министерство обороны РФ обнародовало видео с руинами города, на котором российские солдаты размахивают флагами среди поврежденных зданий.

Однако один из фрагментов, по всей видимости, был изменен с помощью искусственного интеллекта. На нём военный размахивает российским флагом из окна здания, но во время движения триколор резко меняет ориентацию.

Видео дня

Руководитель следственной группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отметил, что такую аномалию невозможно объяснить сжатием видео или особенностями камеры. По его словам, фрагмент, несомненно, подвергся манипуляциям.

В то же время украинские военные продолжали удерживать позиции в Доброполье даже спустя почти три недели после заявления Путина о захвате города.

Десятки видео, созданных или измененных с помощью ИИ

Институт изучения войны (ISW) обнаружил 35 видеороликов, опубликованных российскими воинскими подразделениями и провоенными блогерами, которые, вероятно, были созданы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта.

На некоторых записях заметны неестественные пропорции тел солдат, а люди и флаги внезапно исчезают среди деревьев.

Руководитель группы геопространственной разведки ISW Дэниел Мили считает, что такие материалы являются частью более широкой кампании когнитивной войны. Ее цель – убедить аудиторию в неизбежности российской победы и создать впечатление, что украинская оборона рушится, а Запад должен согласиться на капитуляцию.

В то же время аналитик предполагает, что видео создают отдельные воинские подразделения и связанные с ними блогеры, а не централизованная структура.

Российские военные используют ИИ, чтобы скрывать неудачи на фронте

Одним из примеров стал видеоролик, опубликованный 27 июля военным блогером Divgen. На нём солдат размахивает флагом возле села Белый Колодезь в Харьковской области. Однако фигура военного имеет неестественно большие пропорции, а впоследствии он вообще исчезает из кадра.

По информации военного блога "Северный канал", подразделение, которому приписывали захват населенного пункта, – 127-й мотострелковый полк – на тот момент уже проверялось командованием дивизии из-за неудовлетворительных результатов боевых действий.

3 августа российское Минобороны объявило об "освобождении" Белого Колодца. В то же время украинская сторона заявляла, что российские военные находятся в 10 километрах от населенного пункта.

Командиры выдумывают победы, чтобы угодить Путину

По словам собеседников, знакомых с российским президентом, стремление Путина одержать победу в войне побуждает командиров преувеличивать результаты боевых действий и докладывать о несуществующих успехах.

Один из собеседников пояснил, что информация о якобы захвате населенных пунктов проходит через целую цепочку командования – от полковников и генералов до Генерального штаба и главнокомандующего. Однако за время передачи доклада российские военные могут уже покинуть позиции.

В результате приказы отдаются на основе устаревшей информации, что приводит к дополнительным потерям.

Путин заявляет о захвате 6500 кв. км

Разрыв между российскими заявлениями и реальной ситуацией на фронте продолжает расти. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот отметила, что Кремль не испытывает внутреннего давления, которое заставляло бы его сообщать правдивые данные или исправлять преувеличенные заявления.

В частности, во время телевизионного брифинга 16 октября Путин заявил, что с начала года российская армия захватила 6500 кв. км территории.

Однако независимые аналитики оценили территориальные завоевания России за этот период значительно скромнее – даже по самым оптимистичным для Москвы подсчетам они не превышают 1500 кв. км.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 20 октября Украина опровергла заявления о захвате Доброполья и обвинила российского командующего в том, что он вводит Путина в заблуждение.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил: "Россия – это большая машина; она просто продолжает неуклонно продвигаться вперед".

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