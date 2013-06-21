В ФРГ видят связь между визитами Вестервелле в Киев и Меркель - в Москву

Такое мнение выразил в интервью Радио «Свобода» немецкий политолог Александр Рар.

В частности, комментируя сегодняшний визит в Украину Федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Гидо Вестервелле, политолог отметил, что «в первую очередь Германия хочет проверить, насколько Украина выполняет требования, которые ЕС выдвинул в последний раз во время встречи в Братиславе. Сейчас выглядит, что Евросоюз в своем большинстве хочет подписать с Украиной Соглашение об ассоциации. Это произойдет, если Украина реформирует свою юридическую систему, если она сможет доказать, что в будущем суды будут работать не по административным указаниям, а будут независимыми, что законодательство действительно усилит третью власть. Думаю, что Вестервелле – не последний политик, кто сейчас приедет в Украину ради того, чтобы посмотреть, насколько Украина это реализует».

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На вопрос: «Очевидно, что главной темой переговоров Гидо Вестервелле с украинскими правительственными чиновниками будет тема Юлии Тимошенко. Какие пути решения этого вопроса сегодня существуют?», Рар ответил: «Не думаю, что это будет главной темой переговоров. Но тема Тимошенко фигурирует. Юлия Тимошенко – это символ того, что в Украине есть политические узники. Это западная точка зрения. Украинская сторона никогда не согласится, что Юлия Тимошенко сидит в тюрьме по политическим причинам. Но если украинская сторона все-таки решит пойти навстречу ЕС и выпустить Тимошенко на лечение в Германию, то в Евросоюзе это воспримут, как акт доброй воли. Это приблизит Украину к подписанию этого важного для нее Соглашения об ассоциации с ЕС».

По словам Рара, «Украина смогла, возможно, еще не на 100 процентов, но убедить ЕС, что она просто вынуждена играть между Западом и Востоком. Визит такого тяжеловеса в европейской политике, как министр иностранных дел Германии, для украинской стороны чрезвычайно важен. Если Вестервелле вернется из Киева с убеждением, что Украина существенно продвинулась по тому пути реформ, по которому она обещала, то еще одна преграда для подписания этого соглашения в Вильнюсе будет снята».

Отвечая на вопрос: «Известно, что Германия не является страной - лоббистом Украины в ЕС. В прошлом году в знак протеста против ареста Тимошенко канцлер Ангела Меркель отказалась приезжать на Евро-2012. Изменилась ли сейчас позиция Берлина?», Рар отметил, что «у Германии есть надежда, что Тимошенко на лечение могут выпустить. Германия уже не требует аннуляции решений украинских судов и признания Тимошенко полностью невинной. Мы видим, что даже в таком сложном вопросе обе стороны ищут компромисс и пытаются сохранить лицо. С другой стороны, Вестервелле приезжает в Украину в тот же день, когда госпожа Меркель едет в Москву. Здесь также подан очень важный сигнал для Украины, что при всем желании Германии в экономическом плане выстроить нормальные, прагматичные отношения с Россией, Украина также является не серой зоной, а объектом пристального внимания во всех отношениях для будущего стратегического партнерства с Германией и Евросоюзом».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле заявил, что предложение Германии о лечении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Германии остается в силе.

Он отметил, что с точки зрения Германии, Тимошенко имеет полное право на честный судебный процесс и на надлежащее лечение. «Я хотел бы подчеркнуть, что очень важно, чтобы выборочное правосудие не применялось в таком объединении ценностей, как Европа, и это не должно быть ни в Украине, ни в Европе. Прекращение этого выборочного правосудия имеет символический характер», - отметил Вестервелле.