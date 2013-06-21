Рыбак обжаловал решение суда об изъятии удостоверений Балоги и Домбровского

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат нескольких предыдущих созывов Юрий Кармазин.

По словам Кармазина, Рыбак в своей жалобе «фактически оказывает давление на суд».

«Рыбак на семи страницах написал текст апелляционной жалобы, где он поднимает вопрос «принять» и «безотлагательно рассмотреть» апелляционную жалобу. Он применяет такой термин, как «высшее должностное лицо Верховной Рады», - сказал Кармазин.

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По его словам, в жалобе также отмечается, что судья Игорь Ищук, который принял обжалываемое Рыбаком решение, является «неполномочным судьей», и таким образом подвергаются сомнению все решения, которые принимал этот судья, поскольку его фамилия не была изъята из реестра адвокатов после назначения на должность судьи.

Кармазин отметил, что Ищук был назначен судьей 23 января 2012 года, а 26 января этого же года, то есть через три дня, на заседании квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры Луганской области адвокатская деятельность Ищука была приостановлена с 1 февраля 2012 года. «Не вина судьи, что в какой-то раздел реестра адвокатов не внесены изменения о приостановке. То есть идет серьезная атака на судью», - сказал Кармазин.

Кроме того, Кармазин отметил, что спикер в своем заявлении отмечает, что «обычный гражданин не может подать на него жалобу».

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева обязал Рыбака изъять удостоверения и карточки для голосования депутатов Балоги и Домбровского.

Такое решение суд принял по иску бывшего народного депутата Кармазина.

8 февраля Высший админсуд по иску Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они принесли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации названных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

14 февраля Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: № 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71. Оппозиция настаивает на проведении перевыборов лишь в 5 округах, поскольку считает решение суда в отношении Домборовского и Балоги неправомочным.