Члены правительства пришли на заседание Рады без Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не сообщил причины отсутствия Николая Азарова.

Как известно, сегодня в парламенте должен состояться Час вопросов к правительству, на котором планируется рассмотрение вопросов о подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, о состоянии дорог и мероприятий по противопожарной безопасности.