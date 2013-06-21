Члены правительства пришли на заседание Рады без Азарова
10:26, 21 июня 2013Политика
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Члены правительства пришли на заседание парламента без премьер-министра Украины Николая Азарова.
Азаров не пришел на заседание Рады
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не сообщил причины отсутствия Николая Азарова.
Как известно, сегодня в парламенте должен состояться Час вопросов к правительству, на котором планируется рассмотрение вопросов о подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, о состоянии дорог и мероприятий по противопожарной безопасности.
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