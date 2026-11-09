Новая 'Герань-5' разгоняется до 1000 км/ч: разведка раскрыла подробности

Разведка обнаружила почти сотню иностранных компонентов в вражеском дроне.

Интерактивная 3D-модель новой модификации российского беспилотника "Герань-5 К5-К" Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions результаты исследования его конструкции и перечень почти сотни электронных компонентов иностранного производства.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в начале осени этого года российские войска начали применять новую модификацию "Герань-5" для нанесения ударов по украинским городам. По аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам этот аппарат уже можно отнести к категории малогабаритных крылатых ракет.

Специалисты ГУР исследовали один из таких беспилотников, который по неизвестным обстоятельствам почти неповрежденным упал посреди украинского поля.

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Планер "Герань-5 К5-К", как и предыдущая версия, имеет классическую аэродинамическую схему. Его прямое стреловидное крыло расположено в верхней части фюзеляжа, а хвостовое оперение состоит из одного киля, неподвижных стабилизаторов и руля направления.

Новая модификация стала компактнее предшественницы: длина корпуса уменьшилась с 6,5 до 4 метров, а размах крыльев – с 3,2 до 3 метров. В то же время россияне усовершенствовали аэродинамические характеристики фюзеляжа, чтобы увеличить скорость и высоту полета.

Максимальная высота применения К5-К возросла с 5 до 6 км. Крейсерская скорость превышает 450 км/ч, а во время отдельных маневров аппарат может разгоняться до 1000 км/ч. При этом дальность полета осталась на уровне 1000 км, а масса боевой части – 90 кг.

В исследованном образце разведчики обнаружили, в частности, термобарическую боевую часть ТББЧ-90.

Авионика К5-К аналогична той, которую используют в последних версиях другого реактивного беспилотника – "Герань-4 Сикер". В ее состав входят полетный контроллер, инерциальная навигационная система SADRA Seeker с модулем MOX, локализованная копия 16-элементной антенны CRP Harxon GI-006, трекер, mesh-модем и другие компоненты.

Кроме того, в аппарате обнаружили новый блок оптико-электронной корреляционной системы "Сусанин" – ранее ГУР уже обнаруживало эту систему в беспилотниках "Герань-4".

Она сравнивает изображения, полученные с оптического датчика, с эталонным изображением, сохраненным в памяти микрокомпьютера. Это позволяет контролировать соответствие маршрута ракеты или беспилотника заданному пути от места запуска до цели. В исследуемой К5-К вместо оптических датчиков система "Сусанин" использовала камеру двойного диапазона.

Непосредственно обрабатывает изображения и сравнивает их с эталоном микрокомпьютер Coke Pi – китайский аналог Raspberry Pi. Он размещен в пластиковом корпусе с соответствующей маркировкой.

Подобный блок, но под другим названием – "Сосиска" – ранее обнаружили в беспилотнике "Гербера-2". Там он выполнял другую задачу: захватывал цели и отслеживал перехватчики.

Силовую установку "Герани-5 К5-К" составляет турбореактивный двигатель ТРД-200, который собирают в Алабуге из китайских комплектующих.

Всего в исследованном беспилотнике обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства. Больше всего среди них – американских, 52 единицы. Еще 10 компонентов изготовлены в Китае и столько же – в Швейцарии.

Россияне продолжают пытаться скрыть маркировку электронной компонентной базы, в частности цифровых сигнальных процессоров DSP производства Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

В ГУР отмечают, что эти факты свидетельствуют об эффективности санкций, которые затрудняют работу российских цепочек поставок. Из-за ограничений растут расходы на закупки, увеличиваются сроки поставок и риски их срыва.

Поэтому дальнейшее усиление санкционного давления и контроль за соблюдением введенных ограничений могут лишить Россию возможности продолжать войну, отмечают в ГУР.

Российское вооружение – последние новости

Как писал УНИАН, информация о более чем двух десятках российских предприятий, вовлеченных в производственную кооперацию по созданию зенитных управляемых ракет 95Я6 для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", обнародована на портале War&Sanctions.

"Панцирь" – семейство российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности. По данным разведки, их применяют для противовоздушной обороны важных районов, военных и промышленных объектов и т. д.

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