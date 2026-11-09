Дени Вильнев заинтриговал 'прогрессом' в работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Одновременно режиссер отказался назsывать имя актера, который сыграет нового агента 007.

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев ("Пленницы", "Сикарио", "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049", франшиза "Дюна") намекнул на прогресс в работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде.

Одновременно он отказался раскрывать какие-либо детали по поводу работы над фильмом.

"Мне пока не стоит ничего говорить, ведь каждое мое слово будет подвергнуто тщательному разбору. Скажу лишь, что я отлично провожу время", – рассказал режиссер Variety во время торжественного мероприятия в музее LACMA в минувшие выходные.

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При этом издание напомнило, что в пятницу, 6 ноября 2026 года, появилась информация, что Вильнев и продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман близки к выбору нового исполнителя роли агента 007. В числе финалистов – Роберт Паттинсон, Николас Холт, Каллум Тернер, Джош О’Коннор и Джек Лауден.

Тем не менее, на "красной дорожке" LACMA Вильнев в шуточной форме уклонился от просьбы прокомментировать слухи о кастинге.

"С благословения моих новых друзей из Amazon я готов прямо сейчас объявить, кто станет следующим Джеймсом Бондом", – начал Вильнев, чем вызвал заметное оживление среди присутствующих, но в итоге заявил, что пока не будет этого делать, чтобы не расстраивать Эми Паскаль.

Также режиссер с особым трепетом отозвался о трилогии "Дюна", над которой он работал последние 10 лет.

"Это очень личный фильм, проект, который мне по-настоящему дорог. К тому же, это итог десятилетней работы в глубокой пустыне. Могу лишь сказать, что для меня было огромной честью провести это время, и я наслаждался каждой минутой", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, заключительный фильм франшизы "Дюна: Часть третья" выйдет в украинский прокат уже 17 декабря 2026 года.

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