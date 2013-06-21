Глава МИД Германии напомнил о возможности лечить Тимошенко у них

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вестервелле сказал сегодня в Киеве во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

«Предложение немецкой стороны относительно последующего медицинского обслуживания и лечения Тимошенко остается в силе», - заявил Вестервелле.

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Он отметил, что с точки зрения Германии, Тимошенко имеет полное право на честный судебный процесс и на надлежащее лечение.

«Я хотел бы подчеркнуть, что очень важно, чтобы выборочное правосудие не применялось в таком объединении ценностей, как Европа, и это не должно быть ни в Украине, ни в Европе. Прекращение этого выборочного правосудия имеет символический характер», - отметил Вестервелле.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властями Украины о переводе Тимошенко на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрлизныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.