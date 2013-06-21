Вестервелле поговорил с Януковичем о Тимошенко

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гидо Вестервелле заявил Президенту Украины Виктору Януковичу о готовности Германии принять на лечение экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время подхода к прессе после встречи с Президентом Украины.

В то же время Вестервелле отказался сообщить, что именно ответил ему Президент Украины, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинской стороне.

“Я сегодня имел встречи с представителями оппозиции, и из первых уст услышал информацию о политической ситуации в стране. Я также это сказал откровенно и Президенту, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией с Тимошенко. Я также подчеркнул, что немецкие предложения относительно медицинского обслуживания и лечения ее в Германии остаются в силе”, - сказал глава МИД Германии.

По словам Вестервелле, он также сказал Президенту Украины, что Германия и в дальнейшем будет работать над решением этого вопроса.

“Конечно, время покажет, какое решение будет найдено, но важно, чтобы эта работа продолжалась”, - сказал Вестервелле.

Он заметил, что ситуация нелегкая, но Германия готова сделать конструктивный вклад в дело, чтобы найти положительное решение.

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Отвечая на вопрос, сколько времени есть у Украины, чтобы определиться относительно Тимошенко, чтобы Германия и другие страны Европейского Союза подписали с Украиной Соглашение об ассоциации, министр снова повторил, что стороны сейчас находятся в процессе переговоров.

“Конечно, подписание соглашения известно когда состоится - это ноябрь, и это создает соответствующие временные рамки. Мы считаем, что между Европой и Украиной, между Германией и Украиной еще многое нужно сделать, но нужно действовать как раз в пределах этих временных рамок”, - сказал Вестервелле.

Он повторил, что для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна решить три блока вопросов. Первый блок касается реформирования законодательства в сфере юстиции, второй - изменений избирательного законодательства и третий блок - это исключение возможностей для проявлений выборочного правосудия.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властью Украины о перевозке Тимошенко на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.