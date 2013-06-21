Адвокат избитых журналистов считает, что Титушко должен сесть на 4 года

15:43, 21 июня 2013
Политика
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Адвокат избитых журналистов Соделя и Сницарчук считает, что Титушко должен понести за свои действия максимальное наказание - 4 года заключения

Титушко

Адвокат избитых 18 мая во время массовых политических акций в Киеве журналистов Владислава Соделя и Ольги Сницарчук Игорь Федоренко считает, что обвиняемого Вадим Титушко должен понести за свой поступок максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по завершению предварительного рассмотрения уголовного производства в отношении Титушко в Шевченковском районном суде Киева.

По словам адвоката, “на данное время нет оснований считать, что этот человек раскаялся. Вины он не признает и на данное время это наиболее адекватное наказание”. “Мы считаем, что должно быть назначено максимальное наказание по 296-й статье Уголовного кодекса Украины (хулиганство) — 4 года лишения свободы”, - сказал Федоренко.

Он объяснил, что другая статья, которая инкриминируется Титушко, — 171 УКУ (препятствование журналистам в исполнении профессиональных обязанностей) предусматривает более мягкое наказание, а поэтому будет поглощена статьей 296 УКУ.

В свою очередь Сницарчук в комментарии журналистам отметила, что будет считать адекватным то наказание Титушко, которое ему назначит суд. “Я хочу, чтобы в нашем государстве не били людей на митингах, журналистов, моих коллег, которые выполняют профессиональные обязанности”, - сказала Сницарчук.

Отвечая на вопрос, какие эмоции она чувствует сейчас к Титушко, журналистка сказала, что у нее нет каких-то особенных ощущений к этому человеку. По словам Сницарчук, сейчас в интересах Титушко “продемонстрировать, что он воспитанный мальчик, который раскаивается в том, что сделал”.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (кличка - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 гривен.

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