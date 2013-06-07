В оппозиции заявляют, что акция «Вставай, Украина!» продолжается
Акция “Вставай, Украина!” продолжается. Об этом заявил на брифинге лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что “акция “Вставай, Украина!” продолжается, и в воскресенье мы собираемся в городе Хмельницком в 13 часов на центральной площади”.
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Тягнибок сообщил, что на четверг, 13 июня, планируется акция в Николаеве.
Но при этом он добавил: “Если на четверг партия власти захочет созвать внеочередное заседание (парламента), то, понятно, мы будем корректировать дату акции “Вставай, Украина!”.
Тягнибок подчеркнул, что люди в Украине “должны чувствовать, что свои права нужно защищать, в том числе на улице”.
Как сообщал УНИАН, в статье "День Европы" для интернет-издания "Левый берег", опубликованной 29 мая с. г., Юлия Тимошенко призвала украинских политиков из разных лагерей принять совместную декларацию о прекращении акции "Вставай, Украина!" и "антифашистского" движения и определить план действий относительно интеграции Украины в Европейский Союз.
31 мая в Донецке лидер оппозиции Арсений Яценюк, комментируя статью Тимошенко, отметил, что экс-премьер верит в победу оппозиции, поэтому акции «Вставай, Украина!» будут и дальше проходить по стране.
«Вчера я получил письмо от Юлии Владимировны. В своем письме она написала 3 пункта: первое - она полностью поддерживает оппозицию; второе - она поддерживает подписанное соглашение; третье - она обеспокоена, как человек, тем радикализмом и той дракой, которую устроила Партия регионов на акции «Вставай, Украина!» своими антифашистскими маршами и четвертое - она верит в нашу победу», - сказал Яценюк. При этом добавил: «Поэтому, я думаю, что в таком ракурсе мы и дальше работаем». На уточняющий вопрос, означает ли это дальнейшее проведение протестных акций оппозиции в стране, он ответил: «Конечно!».