В оппозиции заявляют, что акция «Вставай, Украина!» продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что “акция “Вставай, Украина!” продолжается, и в воскресенье мы собираемся в городе Хмельницком в 13 часов на центральной площади”.

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Тягнибок сообщил, что на четверг, 13 июня, планируется акция в Николаеве.

Но при этом он добавил: “Если на четверг партия власти захочет созвать внеочередное заседание (парламента), то, понятно, мы будем корректировать дату акции “Вставай, Украина!”.

Тягнибок подчеркнул, что люди в Украине “должны чувствовать, что свои права нужно защищать, в том числе на улице”.

Как сообщал УНИАН, в статье "День Европы" для интернет-издания "Левый берег", опубликованной 29 мая с. г., Юлия Тимошенко призвала украинских политиков из разных лагерей принять совместную декларацию о прекращении акции "Вставай, Украина!" и "антифашистского" движения и определить план действий относительно интеграции Украины в Европейский Союз.

31 мая в Донецке лидер оппозиции Арсений Яценюк, комментируя статью Тимошенко, отметил, что экс-премьер верит в победу оппозиции, поэтому акции «Вставай, Украина!» будут и дальше проходить по стране.

«Вчера я получил письмо от Юлии Владимировны. В своем письме она написала 3 пункта: первое - она полностью поддерживает оппозицию; второе - она поддерживает подписанное соглашение; третье - она обеспокоена, как человек, тем радикализмом и той дракой, которую устроила Партия регионов на акции «Вставай, Украина!» своими антифашистскими маршами и четвертое - она верит в нашу победу», - сказал Яценюк. При этом добавил: «Поэтому, я думаю, что в таком ракурсе мы и дальше работаем». На уточняющий вопрос, означает ли это дальнейшее проведение протестных акций оппозиции в стране, он ответил: «Конечно!».