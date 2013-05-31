Яценюк: Акции «Вставай, Украина!» продолжатся

Об этом заявил журналистам сегодня в Донецке лидер оппозиции Арсений Яценюк, комментируя статью Юлии Тимошенко «День Европы» в части того, что она предложила оппозиции не проводить свои акции. В своем ответе он сослался на письмо, которое получил от екс-премьера.

«Вчера я получил письмо от Юлии Владимировны. В своем письме она написала 3 пункта: первое - она полностью поддерживает оппозицию; второе - она поддерживает соглашение, которое подписано; третье - она обеспокоена, как человек, тем радикализмом и той дракой, которую устроила Партия регионов на акции «Вставай, Украина!» своими антифашистскими маршами и четвертое - она верит в нашу победу», - сказал А.Яценюк. При этом добавил: «Поэтому, я думаю, что в таком ракурсе мы и дальше работаем».

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На уточняющий вопрос, значит ли это дальнейшее проведения протестных акций оппозиции в стране, он ответил: «Конечно!».