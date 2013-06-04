Милиция требует контакты всех участников акции «Вставай, Украина!» в Донецке

Об этом УНИАН сообщила председатель Донецкой городской организации партии «УДАР» Вольга Шейко, которая показала соответствующее письмо от Ворошиловского райотдела милиции.

В письме, подписанном следователем райотдела милиции О. Сониной, дословно говорится: «Для восстановления полного, объективного расследования уголовного производства (№12013050810002963 от 31.05.2013 г.) прошу Вас сообщить в наш адрес список лиц-участников (полные анкетные данные, контактный адрес, телефон) мирного шествия, которое проходило 31.05.2013 года с 16.00 по 17.00».

Кроме того, правоохранители просят Шейко сообщить «были ли размещены партийные палатки возле театра оперы и балета, расположенного по ул. Артема, и если да, то предоставить список лиц-участников, которые находились в данных палатках, с указанием их полных анкетных и контактных данных».

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По словам Шейко, при вручении данного письма правоохранители не объяснили ей, какое именно открыто уголовное производство и почему они требует анкетные данные всех участников данной протестной акции и мирного шествия от театра оперы и балета до памятника Т. Шевченко.

«Я честно говоря, не понимаю, зачем такой объем информации. И неизвестно, какое уголовное производство», - сказала глава городской парторганизации. Она отметила, что ей остается догадываться, что, возможно, это связано с «какой-то потасовкой, которая произошла во время акции возле одной их агитпалаток».

«Я общалась с нашими, они сказали, что палатки увезли и не видели этого (инцидента)», - добавила Шейко. Она также сообщила, что, к сожалению, не сможет дать милиции информацию, которая касается личности каждого участника акции.

«В соответствие с Законом об информации эта информация является личная, индивидуальная, касающаяся конкретного человека, которую я имею право разглашать только с согласия всех этих людей», - сказала Шейко.

При этом она добавила: «А вообще здесь, конечно, усматривается слишком много подводных камней…».

В милиции УНИАН не сразу ответили, для какого уголовного производства требуется от местных оппозиционеров предоставление анкетных данных всех участников акции «Вставай, Украина!».

После согласования со следователем в пресс-службе Донецкого горуправления милиции сообщили, что уголовное производство открыто по статье «Хулиганство» и касается потасовки, которая произошла во время акции возле одной из партийных палаток.

Правоохранители напомнили, что 31 мая после того, как колонна участников акции двинулась к зданию обладминистрации, на площади Ленина возле палаток с политической атрибутикой остались по несколько человек, и между двумя из них на почве неприязненных отношений возник конфликт. Так, жители Донецка 23 и 51 лет «вступили в словесную перепалку, а затем пустили в ход кулаки, и находившийся поблизости наряд милиции сопроводил обоих мужчин в Ворошиловский райотдел, где они дали показания».