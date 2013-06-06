Вышедшие из «Батькивщины» нардепы призвали Гриценко и других уйти вслед за ними

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции, где сообщили о своем выходе из фракции «Батькивщина» из-за несогласия с политикой партийного руководства и лично Арсения Яценюка, сообщает РБК-Украина.

«Нашу точку зрения, кроме тысяч избирателей, разделяет еще много депутатов. Призываю их думать не о политических лидерах, а о гражданах. Убежден, что вместе с честными депутатами, такими как Олесь Доний, Анатолий Гриценко и другими, мы сможем создать действенное объединение, которое по-настоящему будет оппозиционным и станет бороться за будущее Украины, а не торговать им», - сказал Купчак.

Его поддержал Кутовый, отметивший, что сегодня политика оппозиции формируется исключительно ее лидерами, а не активными гражданами: «Надо менять ситуацию, создать нормальные мощные команды политиков, которые смогут преодолеть эту власть. Когда я увидел, что еще и сегодня блокируется трибуна, у меня уже не хватило сил это терпеть. Я лично первый раз стал депутатом, но за это время научился только блокировать трибуну. Оппозиция должна конструктивно работать, а не блокировать. Поэтому я принял такое решение (о выходе из фракции, - ред.), и всем, кто хочет нормально работать, говорю - пожалуйста, присоединяйтесь».

В свою очередь Купчак рассказал, что внутри оппозиции зреет недовольство будущим слиянием партий «Фронт перемен» и «Батькивщина». «Фронтовики себя в «Батькивщине» не видят, договорился о портфеле только Арсений Яценюк. Поэтому есть определенное противостояние между бютовцами и фронтовиками. Многие люди в самой «Батькивщине» также возмущены и разочарованы. По моему мнению, это лишь вопрос времени, когда они начнут выходить из фракции», - добавил Купчак.