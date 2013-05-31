Эксперты рассказали, что мешает имиджу оппозиции

Такое мнение выразил политтехнолог, директор Европейского института политической культуры Александр Булавин, комментируя отсутствие реакции Олега Тягнибока на письмо Юлии Тимошенко и отказ Виталия Кличко участвовать в акции «Вставай, Украина!» в Донецке.

По словам эксперта, рейтинговые убытки от сотрудничества с ВО «Свобода» уже стали очевидны даже самим представителям оппозиции. «Дело в том, что все уже отягощены совместными действиями. С одной стороны, совершенно понятно, что Тягнибок портит имидж оппозиции. И это связано не только с призывами внутри Украины, с позициями провластных партий, но и в среде оппозиции уже не один политик, начиная с того же Гриценко, уже заявил о том, что соседство со «Свободой» наносит невосполнимый ущерб оппозиции», – отметил политтехнолог.

В то же время, Булавин считает, что Кличко также осознал, что ему не выгодно выступать вместе с Тягнибоком в роли союзников. Однако и на Яценюка, по мнению эксперта, ориентироваться не намерен, желая сыграть в собственную игру. «С другой стороны, и сам Яценюк понимает: то, что его рейтинг упал, в значительной мере связано с тем, что он часто делает такие жесты, которые подыгрывают «Свободе». Что касается Кличко, он фактически давно уже откололся. Многие политологи, эксперты уже заметили, что он хотел бы сыграть собственную партию, понимая, что с Тягнибоком ему не по пути, а позиции Яценюка падают. А прислоняться к политику, рейтинг которого падает, нет никакого смысла», – подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что публичный образ, выстраиваемый Виталием Кличко исключает совместные действия с представителями ВО «Свобода», чем и можно объяснить отсутствие политика на многих акциях объединенной оппозиции. «Кроме того, Кличко хочет иметь свою собственную роль. Так, мы знаем, что на День Победы он с ветеранами пел фронтовые песни. Это полностью диссонирует с тем, что нужно выходить на одну трибуну с Тягнибоком. Понятно, почему он отстранился от совместных акций и не поедет в Донецк», – подытожил эксперт.