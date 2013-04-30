Арьев: В трехстороннем консорциуме Украина и ЕС могли бы диктовать условия России

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Владимир Арьев.

«Если бы у Украины была нормальная власть, достаточно эффективная, прозрачная, и которой могли бы доверять, а не которая бы меняла правила игры во время самой игры, то дуэт транзитера - Украины, и покупателя - Евросоюза, мог бы поставить в любые условия продавца, даже эксклюзивного, - Россию. Потому что у России на сегодняшний день больше продавать некуда», - заявил Арьев.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля вице-премьер Юрий Бойко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет разделен уже после приватизации.

«Приватизация - это то, что рекомендуют наши консультанты Ernst & Young. Поскольку приватизация повысит прозрачность холдинга и позволит часть денег от приватизации направить на погашение западных кредитов», - сказал Юрий Бойко.

В Верховной Раде 26 апреля зарегистрирован законопроект Кабинета министров о приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур (№2937 26 апреля 2013 года).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время будет разделена на несколько предприятий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.