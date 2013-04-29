Бойко говорит, что деньгами за Нафтогаз рассчитаются с западными кредиторами

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» заявил Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы создали акционерные общества, сейчас направили закон об отмене запрета на приватизацию. После приватизации компании она будет действительно реально разделена», - сказал Юрий Бойко.

Вице-премьер заявляет, что приватизировать НАК Украине советуют зарубежные эксперты.

«Приватизация - это то, что рекомендуют наши консультанты Ernst & Young. Поскольку приватизация повысит прозрачность холдинга и позволит часть денег от приватизации направить на погашение западных кредитов», - сказал Юрий Бойко.

«Решение будет принимать правительство, пока мы готовим законодательную базу», - отметил вице-премьер-министр.

Как ранее сообщал УНИАН, Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана украинская газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров. Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой.

Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Компания Baker Tilly уже провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.