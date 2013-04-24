Яценюк сказал, сколько стоит превратить депутата в тушку
Яценюк заявляет, что депутаты покидают “Батькивщину” вследствие мощной атаки со стороны власти
Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает главной причиной того, что несколько депутатов покинули фракцию «Батькивщина», мощную атаку, организованную властью.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение А.Яценюк выразил сегодня в беседе с украинскими журналистами в Брюсселе.
“Атака на фракцию “Батькивщина” началась несколько месяцев назад. Атака спланированная, понятно, что основной организатор этой атаки — Виктор Янукович. Это — наибольшая оппозиционная фракция, и задача у партии власти и персонально у Януковича - это расколоть “Батькивщину”, и потом ее уничтожить”, - сказал депутат.
Он отметил, что атака ведется по нескольким направлениям. Первый из них касается депутатов, которые имеют прямое или опосредствованное отношение к любому бизнесу.
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“Атакуют их лично, или атакуют членов их семьи. По одному из мажоритарных кандидатов, по родному брату возбуждено уголовное дело, и каждый день увеличивают требования. Что касается депутатов, являющихся акционерами или участниками каких-либо компаний, на них идет жесткое давление органами прокуратуры, налоговой администрации”, - сказал А.Яценюк.
Второе направление, по его словам, - подкуп депутатов.
“Сумы ходят невероятные. За выход из фракции “Батькивщина” дают 5 млн. долл. и 100 тыс. долл. содержания ежемесячно”, - сказал А.Яценюк.
Вместе с тем, он отметил, что “Батькивщине” пока удается удерживать ситуацию, о чем, по его словам, свидетельствует и голосование за отставку правительства, когда за этот вопрос проголосовали все присутствующие в зале парламента депутаты фракции.