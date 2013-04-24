Яценюк сказал, сколько стоит превратить депутата в тушку

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает главной причиной того, что несколько депутатов покинули фракцию «Батькивщина», мощную атаку, организованную властью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение А.Яценюк выразил сегодня в беседе с украинскими журналистами в Брюсселе.

“Атака на фракцию “Батькивщина” началась несколько месяцев назад. Атака спланированная, понятно, что основной организатор этой атаки — Виктор Янукович. Это — наибольшая оппозиционная фракция, и задача у партии власти и персонально у Януковича - это расколоть “Батькивщину”, и потом ее уничтожить”, - сказал депутат.

Он отметил, что атака ведется по нескольким направлениям. Первый из них касается депутатов, которые имеют прямое или опосредствованное отношение к любому бизнесу.

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“Атакуют их лично, или атакуют членов их семьи. По одному из мажоритарных кандидатов, по родному брату возбуждено уголовное дело, и каждый день увеличивают требования. Что касается депутатов, являющихся акционерами или участниками каких-либо компаний, на них идет жесткое давление органами прокуратуры, налоговой администрации”, - сказал А.Яценюк.

Второе направление, по его словам, - подкуп депутатов.

“Сумы ходят невероятные. За выход из фракции “Батькивщина” дают 5 млн. долл. и 100 тыс. долл. содержания ежемесячно”, - сказал А.Яценюк.

Вместе с тем, он отметил, что “Батькивщине” пока удается удерживать ситуацию, о чем, по его словам, свидетельствует и голосование за отставку правительства, когда за этот вопрос проголосовали все присутствующие в зале парламента депутаты фракции.