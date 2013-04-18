Томенко: ПР ищет необходимое количество депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам Н.Томенко, вчерашнее голосование в парламенте показало, что никакого большинства с участием Партии регионов в Верховной Раде нет.

Он сказал, что “вчера за принципиальные законопроекты, которые просили Виктор Янукович и новый, так сказать, мессия и реформатор Арбузов поддержать, законопроект о статусе и расширении полномочий Министерства, как говорят в народе, сборов с граждан и доходов для власти, ни один законопроект не набрал не то что 226, но даже 200 голосов”.

Поэтому, как отметил Н.Томенко, фракция Партии регионов сегодня осуществляет разные методы, чтобы собрать необходимое количество депутатов для голосования за правительственные законопроекты. “Метод был денежным. Но вы знаете, что депутаты сейчас боятся переходить - и цены сейчас очень высокие за переход, потому что люди понимают, что если они станут тушкой, то нужно взять столько денег, чтобы хватило до пенсии. Потому, возможно, это дорогой процесс”, - отметил Н.Томенко.

В связи с этим он не исключил, что фракция ПР в ближайшее время будет инициировать изменения в Регламент, чтобы разрешить создавать депутатские группы численностью 15 человек, а не 32, как предусмотрено сегодня.

Он отметил, что сегодня в парламенте “есть группа олигархов внефракционных, которых можно завести в такую группу, например, в группу «за счастливую жизнь украинского народа в ХХІ веке», и будет депутатская группа из 15 человек, которая в принципиальных вопросах, например бюджет, правительство будет подголосовывать, но будет действовать самостоятельно”.

Н.Томенко отметил, что это будут как бы и не тушки, потому что они не будут входить во фракцию ПР, но помогать провластному большинству голосовать за принципиальные для власти вопросы.

Н.Томенко предполагает, что могут быть созданы в парламенте такие две депутатские группы. «Например, “За счастливую жизнь” и “За очень счастливую жизнь”, которые будут подыгрывать власти для того, чтобы ослабить оппозицию и обеспечить власти 226 голосов”, - сказал он.

Н.Томенко отметил, что фракции ПР нужны еще такие группы и для того, чтобы не договариваться с коммунистами, потому что “вы знаете, наши коммунисты самые дорогие коммунисты в мире - они дорого стоят власти”.

“И коммунисты дорогие, и тушки дорогие, поэтому, я думаю, что это две причины, которые побуждают работать с системой новых депутатских групп. Поэтому я прогнозирую, что в ближайшее время будут штурмоваться изменения в Регламент, потому что создать группу из 32 человек невозможно, а 15, я думаю, позволить создать такие группы”, - подчеркнул Н.Томенко.