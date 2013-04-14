Томенко считает, что оппозиции следует растолковать украинцам угрозы референдума

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко считает, что оппозиции следует проводить разъяснительную работу по поводу главной задачи планируемого властью референдума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

По его словам, поддержка референдума будет означать, что общество дало согласие на правление действующего Президента Виктор Януковича минимум до 2020 года. «Голосование граждан за очевидные вопросы референдума дают, между прочим, и поддержку главного вопроса - мажоритарный, двухпалатный парламент. А этот так называемый «парламент» найдет любой механизм для победы Януковича в 2015 году: выборы президента в Раде, выборы в один тур и тому подобное», - сказал Н.Томенко.

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Он отметил, что оппозиции, реагируя на властные инициативы относительно проведения всеукраинского референдума, необходимо выстроить простую и понятную линию разъяснения обществу подлинной главной задачи этого референдума.