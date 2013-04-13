Томенко: в раскол оппозиции инвестируются большие средства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, комментируя возможность создания новой фракции, выход из «Батькивщины» некоторых ее представителей и тому подобное, он сказал: «Если на первом этапе я рассматривал такие упреки как политическую футурологию, то сегодня вполне понятно, что это – спланированная кампания власти, в которую инвестируются средства».

По словам Н.Томенко, все началось с Интернета, а теперь на правах рекламы уже и печатные средства массовой информации размещают информацию об очередных конфликтах в среде оппозиции.

«Сегодня как никогда мы обязаны сохранять единство в действиях «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы», а также единство внутри фракции. В то же время, это не означает, что мы должны забыть о политической ответственности», - заметил Н.Томенко.

К теме политических «тушек», по его мнению, фракция обязана вернуться, и как минимум послушать тех людей, которые рекомендовали «перебежчиков» в партийный список. «В будущем эти политики, по меньшей мере, должны извинились перед нами как коллегами по фракции и перед нашими избирателями», - считает народный депутат.

По словам Н.Томенко, среди шести депутатов, которые вышли из фракции «Батькивщина», нет ни одного, кого рекомендовала бы, собственно, партия «Батькивщина». «Поэтому, политическая ответственность во фракции должна быть, но раскола у нас точно не будет», - заверил он.