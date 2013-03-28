Защитник Романюка говорит, что не видит другого пути, чем просить убежище в Италии

Об этом защитник Николай Павленко заявил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"В этой ситуации это (убежище) было бы очень кстати, и других альтернатив я не вижу. Собственно, это объективно оценивая то состояние правосудия, те методы, которые используются отечественными правоохранительными органами. Я не вижу другой альтернативы, как защищать себя именно этим пассивным способом, определенным международным законодательством, а именно - получением убежища", - заявил он.

Однако, по словам Павленко, окончательное решение будет принимать его клиент.

Он также добавил, что украинская сторона в данный момент обязана передать в Италию необходимые документы для экстрадиции Романюка.

Кроме того, он добавил, в документах украинской стороны, на основании которых Романюк объявлялся в розыск, были допущены ошибки.

"Эти документы, мягко говоря, не выдерживают никакой критики. Даже в постановлении о розыске - это основополагающий документ, который принимается во внимание Интерполом, следователь умудрился допустить ошибку и объявить в розыск Романюка на основании того, что другой участник процесса не являлся по своему домашнему адресу", - отметил защитник.

"Эти банальные ошибки собственно уже вызвали недоумение у Фемиды Италии...", - добавил он.

"Когда объявляли в розыск Виктора Романюка, предоставили те документы, которые вызывают сочувствие к нашей отечественной правоохранительной системе", - заявил Павленко.