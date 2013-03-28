Италия ждет от Украины запрос на выдачу Романюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил руководитель Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

“На прошлой неделе, в пятницу, был задержан В.Романюк. Судом после этого выдана санкция на экстрадиционный арест. И сейчас компетентные органы Италии обратились с просьбой предоставить соответствующие материалы и запрос о выдаче В.Романюка”, - сказал он.

По его словам, основанием для открытия уголовного производства в отношении В.Романюка стали выявленные факты разворовывания средств в сумме почти 40 млн грн.

При этом В.Неволя подчеркнул, что по этому делу нет каких-либо политических, расовых или религиозных мотивов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта с.г. стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом Татьяны Засухи на парламентских выборах 2012 года, задержан в Милане по представлению украинских правоохранительных органов.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

В.Романюк на выборах во ВР победил Т.Засуху с отрывом почти в 10 тысяч голосов, однако после ряда судебных разбирательств Центризбирком признал недействительными результаты выборов в округе № 94.