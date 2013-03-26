Президент ПАСЕ встретится с дочкой Тимошенко и женой Луценко

11:52, 26 марта 2013
Политика
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Президент ПАСЕ завтра проведет встречи с Евгенией Тимошенко и Ириной Луценко

Жан Клод Миньйон летит в Украину

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон 27 марта планирует встретиться с дочкой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгенией и женой бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко Ириной Луценко.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, кроме того, предусматривается встреча Президента ПАСЕ с защитниками Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, визит Ж.-К.Миньона в Украину продлится с 26 по 28 марта.

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