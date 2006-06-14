Депутаты попрощались до завтра

Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Парламент продолжит работу завтра в 10 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим ВР не поддержала предложение, которое было внесено фракцией Партии регионов, чтобы сегодня рассмотреть вопрос, в частности, относительно ситуации в Крыму и ситуации, сложившейся в Днепропетровском областном совете.

Партия регионов предлагала по этим вопросам заслушать ряд должностных лиц, и в частности, министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Предложение относительно изменения последовательности рассмотрения повестки дня поддержали лишь 204 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Его поддержали народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ.

Председательствующий в ВР Адам МАРТЫНЮК, закрывая утреннее заседание, напомнил, что согласно регламенту ВР, в среду предусмотрено только утреннее заседание и поэтому следующее заседание состоится в четверг, 15 июня.