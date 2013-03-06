Главное за день: обзор топ-новостей

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В Венесуэле после смерти Чавеса объявлен семидневный траур

Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеобращении к нации объявил о том, что президент страны Уго Чавес умер. В связи с этим правительство страны объявило семидневный траур.

Янукович собирается в апреле обсудить присоединение Украины к положениям ТС

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины с положениями Таможенного союза.

Нардеп «Джеймс Бонд» говорит, что терпение регионалов - уже где-то на пределе

Представитель фракции Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что накануне 8 марта силовое разблокирование парламента было бы неуместным, но отметил, что терпение на исходе. Лидер фракции ПР подтвердил, что оппозицию силой пока не будут разгонять.

Госстат зафиксировал в феврале дефляцию - 0,1%

Дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с января 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 зафиксирована также дефляция - 0,5%.

Янукович готовит письменное послание в ВР

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко отмечает, что письмо лидера фракции "УДАР" Виталия Кличко к Президенту Виктору Януковичу с требованием предоставить отчет о своей деятельности будет рассмотрено, и глава государства обратится к парламенту.

Янукович надеется, что в апреле Украина получит справедливую цену на газ

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ в ближайшее время.

У Власенко забрали мандат

ВАСУ досрочно лишил Сергея Власенко депутатских полномочий. Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что Высший административный суд Украины лишил Сергея Власенко депутатского мандата по прямому указанию Президента Виктора Януковича. Кроме того Яценюк предостерег, что уголовное дело против Власенко не закрыто.