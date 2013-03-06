Ефремов говорит, что оппозицию силой пока разгонять не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидеров фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул, что «в Верховной Раде патология в норме».

По его словам, коллеги из оппозиции «пытаются блокировать работу парламента, хотя, с моей точки зрения, это такое аристократическое блокирование до 6 вечера, а потом перерыв до 9 утра, но это их право. Точнее даже не право, это их нарушение закона».

Он подчеркнул, что фракция ПР готова работать над законопроектами, которые необходимо принять.

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По его словам, «то безобразие, которое продолжается в Верховной Раде, оно в ближайшее время должно заканчиваться».

А.Ефремов подчеркнул, что сегодня во время переговоров он сказал своим коллегам из оппозиции, что «когда они готовы будут работать, пусть нам скажут, потому что мы готовы работу начинать через час, через два, завтра и т.д.».

По его словам, если оппозиция не готова работать, «то мы будем думать, как выйти из этой ситуации, но долго это продолжаться не будет».

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, почему фракция ПР сегодня не пришла раньше оппозиции, и таким образом не предотвратила блокирование трибуны, А.Ефремов ответил: «А зачем? Вы нас толкаете, чтобы мы устраивали опять цирковое представление и потом все камеры это снимали и показывали по всему миру? Это можно сделать, это нетрудно сделать, но мы сегодня другие уже. Мы имеем достаточный опыт работы в парламенте для того, чтобы сказать, что работать по-другому надо».

Он попросил журналистов не толкать Партию регионов к тому, «чтобы центральный орган законодательной власти был посмешищем во всем мире».

А.Ефремов подчеркнул: «На сегодняшний день мы не рассматриваем и не предусматриваем никакие силовые варианты разблокирования работы парламента. Мы не хотим устраивать цирк в парламенте».

«Что касается перспективы, то время покажет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента в знак протеста против представления Председателя ВР Владимира Рыбака в ВАСУ о лишении депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко полномочий.

Также оппозиционные фракции обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого В.Рыбак обратился в ВАСУ.