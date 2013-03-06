Яценюк заявляет, что уголовное дело в отношении Власенко не закрыли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в здании ВАСУ после объявления решения о досрочном лишении С.Власенко депутатских полномочий.

По словам А.Яценюка, информация о том, что дело в отношении С.Власенко закрыли, - неправда.

“Сейчас они его взяли на крючок”, - сказал А.Яценюк, имея в виду решение о лишении С.Власенко депутатских полномочий.

Лидер фракции “Батькивщина” отметил, что С.Власенко является основным коммуникатором оппозиции с заключенной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Таким образом, отметил он, «они выбивают защиту из-под Юлии Тимошенко».

Говоря о дальнейших действиях оппозиции, А.Яценюк вновь заявил, что уже сегодня вечером будет подготовлен иск С.Власенко в Европейский суд по правам человека.

Он также выразил убеждение, что все дальнейшие действия оппозиционных сил будут совместными, однако подробнее они будут согласованы в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, 5 марта пресс-служба Генеральной прокураторы Украины проинформировала, что уголовное производство по заявлению бывшей жены С.Власенко Наталии Окунской о невыполнении им решения суда закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

21 января С.Власенко заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда в гражданском споре. По словам С.Власенко, уголовное дело в отношении него было возбуждено якобы за невыполнение им решения суда в гражданском споре. С.Власенко добавил, что дело в отношении него было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Впоследствии С.Власенко отметил, что в целом речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается невыполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет об уплате средств при разделе совместного имущества супругов.

В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате десяти процентов исполнительного сбора.

Также Н.Окунская утверждала, что С.Власенко бил ее, и обращалась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к ответственности.