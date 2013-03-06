Янукович надеется, что в апреле Украина получит справедливую цену на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

“Есть пошаговый план, над которым работает сегодня рабочая группа, созданная на уровне правительств”, - сказал Президент.

По словам В.Януковича, на сегодняшний день отрабатывается вопрос цены на газ для Украины. В этой работе принимают участие консультанты с украинской стороны из известных консалтинговых компаний.

В.Янукович отметил, что все консультанты помогают в создании проекта, который позволил бы снять проблемы, возникшие в отношениях между Украиной и Россией.

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“Безусловно, нас волнует один из самых главных вопросов - это вопрос формирования справедливой, рыночной цены на газ для Украины”, - сказал Президент, отметив, что во время встречи с Президентом РФ 4 марта Владимиром Путиным были определены сроки завершения этой работы.

В.Янукович подчеркнул, что, возможно, вопрос будет решен во время предстоящей встречи при участии президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси ориентировочно в апреле.