В Венесуэле после смерти Чавеса объявлен семидневный траур
07:58, 06 марта 2013Мир
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Правительство Венесуэлы объявило семидневный траур в связи со смертью Уго Чавеса.
Чавес умер в ночь на 6 марта / Фото : AVN
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Элиаса Хауи (Elias Jaua).
Как пишет Лента.ру, глава МИД также заявил о том, что похороны Чавеса пройдут в пятницу, 8 марта. Тело до похорон будет находиться на территории Венесуэльской военной академии в Каракасе, куда оно будет перенесено из госпиталя, в котором Чавес провел последние две недели жизни. Место похорон, сообщает Agence France-Presse, пока еще не выбрано.
На официальную церемонию, которая состоится утром в пятницу, будет приглашен ряд лидеров стран Латинской Америки. В общей сложности, прощание с Чавесом будет продолжаться в течение трех ближайших дней.
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