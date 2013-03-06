В Венесуэле после смерти Чавеса объявлен семидневный траур

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Элиаса Хауи (Elias Jaua).

Как пишет Лента.ру, глава МИД также заявил о том, что похороны Чавеса пройдут в пятницу, 8 марта. Тело до похорон будет находиться на территории Венесуэльской военной академии в Каракасе, куда оно будет перенесено из госпиталя, в котором Чавес провел последние две недели жизни. Место похорон, сообщает Agence France-Presse, пока еще не выбрано.

На официальную церемонию, которая состоится утром в пятницу, будет приглашен ряд лидеров стран Латинской Америки. В общей сложности, прощание с Чавесом будет продолжаться в течение трех ближайших дней.