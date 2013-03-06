Нардеп «Джеймс Бонд» говорит, что терпение регионалов уже где-то на пределе

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Но я уверен, что после 8 марта не будет никаких предостережений для того... Если кто-то пытается проверить, когда лопнет терпение у Партии регионов, то где-то на пределе”, - сказал он.

При этом В.Лукьянов отметил, что не хотел бы делать какие-то подобные предупреждения, что “мы сегодня вечером придем и вытянем за штаны оттуда и повыбрасываем”.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента в знак протеста против представления Председателя ВР Владимира Рыбака в ВАСУ о лишении депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко полномочий.

Также оппозиционные фракции обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого В.Рыбак обратился в ВАСУ.