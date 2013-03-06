У Власенко забрали мандат

Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” Сергея Власенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей во главе с судьей Михаилом Зайцевым по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к С.Власенко относительно досрочного прекращения полномочий этого народного депутата.

Председатель ВР обратился в суд с иском, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

«Административный иск председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Сергею Власенко о досрочном прекращении полномочий удовлетворить», - процитировал судья М.Зайцев решение суда.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР В.Рыбак внес в ВАСУ представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

В оппозиции этот иск называют незаконным и заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в суд. Из-за этого с 5 марта фракции оппозиции заблокировали трибуну и президиум парламента.

4 марта немецкая Frankfurter Allgemeine сообщила, что МИД ФРГ вызвал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как украинская власть усилила давление на С.Власенко.

5 марта Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу преследования. В совместном заявлении верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отметили, что «с нетерпением ожидают полного выполнения выводов саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года и внимательно следят за политическими событиями в Украине. Они глубоко обеспокоены последними процессуальными действиями, которые могут привести к отмене парламентского мандата двух депутатов на сомнительных правовых основаниях. Они также обращают особое внимание на ситуацию, связанную с делом С.Власенко, в свете последнего ходатайства в Высший административный суду относительно лишения его парламентского мандата».

К.Эштон и Ш.Фюле призвали украинскую власть «разрешить эту ситуацию таким образом, чтобы избежать создания впечатления о злоупотреблениях судебной системой с политическими целями. Они напоминают о своей решительной позиции, согласно которой окончательный состав парламента Украины должен отражать реальное волеизъявление украинских избирателей. Закон «О выборах народных депутатов» определяет четкий пятидневный срок для обжалования результатов выборов в суде. Процессуальные действия, начатые через несколько месяцев после установления окончательных результатов выборов, вызывают обеспокоенность с политической и правовой точки зрения».

Сегодня 6 марта Государственный департамент США также выразил обеспокоенность в связи с попытками лишить С.Власенко депутатских полномочий. Госдепартамент в своем заявлении отмечает, что усилия по лишению С.Власенко его места в парламенте, «как представляется, являются политически мотивированными из-за его связи с Тимошенко».

Госдепартамент также напомнил, что в феврале суд признал недействительными полномочия народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.

США призвали украинскую власть «уважать волю украинских избирателей, высказанную в октябре 2012 года на парламентских выборах», прекратить «политически мотивированное преследование лидеров оппозиции и выполнять международные обязательства относительно верховенства закона и демократии».