У Власенко забрали мандат
ВАСУ досрочно лишил Власенко депутатских полномочий.
Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” Сергея Власенко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей во главе с судьей Михаилом Зайцевым по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к С.Власенко относительно досрочного прекращения полномочий этого народного депутата.
Председатель ВР обратился в суд с иском, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.
«Административный иск председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Сергею Власенко о досрочном прекращении полномочий удовлетворить», - процитировал судья М.Зайцев решение суда.
Как сообщал УНИАН, председатель ВР В.Рыбак внес в ВАСУ представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.
В оппозиции этот иск называют незаконным и заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в суд. Из-за этого с 5 марта фракции оппозиции заблокировали трибуну и президиум парламента.
4 марта немецкая Frankfurter Allgemeine сообщила, что МИД ФРГ вызвал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как украинская власть усилила давление на С.Власенко.
5 марта Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу преследования. В совместном заявлении верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отметили, что «с нетерпением ожидают полного выполнения выводов саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года и внимательно следят за политическими событиями в Украине. Они глубоко обеспокоены последними процессуальными действиями, которые могут привести к отмене парламентского мандата двух депутатов на сомнительных правовых основаниях. Они также обращают особое внимание на ситуацию, связанную с делом С.Власенко, в свете последнего ходатайства в Высший административный суду относительно лишения его парламентского мандата».
К.Эштон и Ш.Фюле призвали украинскую власть «разрешить эту ситуацию таким образом, чтобы избежать создания впечатления о злоупотреблениях судебной системой с политическими целями. Они напоминают о своей решительной позиции, согласно которой окончательный состав парламента Украины должен отражать реальное волеизъявление украинских избирателей. Закон «О выборах народных депутатов» определяет четкий пятидневный срок для обжалования результатов выборов в суде. Процессуальные действия, начатые через несколько месяцев после установления окончательных результатов выборов, вызывают обеспокоенность с политической и правовой точки зрения».
Сегодня 6 марта Государственный департамент США также выразил обеспокоенность в связи с попытками лишить С.Власенко депутатских полномочий. Госдепартамент в своем заявлении отмечает, что усилия по лишению С.Власенко его места в парламенте, «как представляется, являются политически мотивированными из-за его связи с Тимошенко».
Госдепартамент также напомнил, что в феврале суд признал недействительными полномочия народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.
США призвали украинскую власть «уважать волю украинских избирателей, высказанную в октябре 2012 года на парламентских выборах», прекратить «политически мотивированное преследование лидеров оппозиции и выполнять международные обязательства относительно верховенства закона и демократии».